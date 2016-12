Mulher afegã é decapitada por sair de casa sem o marido

CABUL — Uma mulher foi decapitada por "sair para a rua sem o marido", informaram as autoridades no Afeganistão.

A jovem de 30 anos foi decapitada e esfaqueada até à morte na noite de segunda-feira em Lati, na província de Sar-e-Pul, no Norte do Afeganistão.

De acordo com a imprensa do Oriente Médio, um porta-voz do governo disse que militantes do Talibã a mataram pelo “ato de infidelidade” de ir às compras sem estar acompanhada de um homem. Os militantes negam envolvimento com a morte da mulher.

O Talibã, que está no controle da cidade de Lati, impõe duras políticas de discriminação contra as mulheres, o que inclui proibi-las de falar alto em público e aparecer na mídia.

As punições variam de chibatadas públicas e execuções em estádios de futebol.