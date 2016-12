Movimento deve se intensificar e PRF foca na fiscalização

Cascavel - O fim de ano deve ser de grande movimento nas rodovias do Oeste do Paraná. A previsão, conforme a Ecocataratas, é de que entre os dias 19 de dezembro e 1º de janeiro cerca de 670 mil veículos circulem no trecho que vai de Foz do Iguaçu a Guarapuava.

O fluxo maior deve ser hoje e entre os dias 26 e 28 de dezembro. Cabe ressaltar que nos dias 24 e 31 haverá restrição de tráfego para Combinações de Veículos de Carga e portadores de AET (Autorização Especial de Trânsito) entre as 14h e 22h, válidas para rodovias federais de pista simples.

Durante esse período de maior fluxo de veículos, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) deve intensificar a fiscalização no âmbito da Operação Rodovida, lançada na semana passada e com término previsto para março de 2017.

Na Operação Integrada Rodovida haverá ações simultâneas de fiscalização, executadas em locais e horários pré-definidos, com objetivo de contribuir para que o Brasil alcance a meta de reduzir em 50% as mortes por acidentes de trânsito até 2020, proposta ainda em 2011 pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Entre os focos estão ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, atropelamentos e acidentes com motocicletas, todas elas ocorrências com altos índices de letalidade

Em Cascavel, ao longo dos próximos três meses estão programadas ações educativas e de fiscalização em conjunto com Polícia Militar, BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) e Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito).

“As ações em Cascavel serão realizas, principalmente, nas BRs 277 e 467, que cortam o perímetro urbano. Serão realizadas ações de combate à alcoolemia, fiscalização de motocicletas, orientações sobre o uso de cinto de segurança, entre outros. Além disso, nesse período intensificaremos as fiscalizações com uso de radares, contra o excesso de velocidade”, afirmou o PRF Allyson Vidor.