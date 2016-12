Motorista perde controle do carro e bate em poste e em outro veículo

No fim da noite desta terça-feira (27) um acidente mobilizou equipes do Siate e da Polícia Militar. O motorista do Corsa placa AKC 4752, de Cascavel, perdeu o controle da direção do carro, subiu na calçada, atravessou a rua, bateu no poste de iluminação e por fim colidiu em outro veículo, um Gol que ao ver o Corsa descontrolado na pista, parou na via. Tudo isso aconteceu na Rua Jânio Quadros, no Bairro Pioneiros Catarinense.

O condutor do Corsa abandonou o veículo e fugiu do local, com um dos passageiros. O outro, proprietário do carro permaneceu no local. Testemunhas que presenciaram o acidente, revoltadas com a imprudência do fugitivo, registraram o momento em que garrafas de bebida alcoólica foram retiradas do Corsa. Também anotaram a placa de um terceiro veículo que ajudou na remoção das bebidas.

Já o condutor do Gol nada sofreu, enquanto sua companheira, com uma luxação no ombro, precisou de atendimento, porém recusou encaminhamento hospitalar.

A Polícia Militar esteve no local e coletou informações para registrar a ocorrência.