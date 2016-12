Motorista de caminhão foi baleado horas antes de atentado em Berlim

BERLIM — O motorista polonês do caminhão usado para atropelar uma multidão em um mercado de Natal em Berlim foi baleado na cabeça várias horas antes do ataque e não poderia ter tentado evitá-lo como se pensava anteriormente, informou o jornal alemão “Bild” nesta terça-feira.

O diário citou um relatório médico confidencial no qual sustenta que o motorista Lukasz Urban, de 37 anos, sofreu feridas de faca e foi baleado na cabeça em um confronto na cabine do caminhão momentos anteriores ao atentado.

O relatório contradiz a versão do ministro do Interior do estado de Berlim, Andreas Geisel, que havia dito na sexta-feira que Urban provavelmente tentou interromper o ataque ao tomar o controle do volante antes de ser atingido na cabeça.

Muitas pessoas o consideraram herói e isso ajudou a iniciar uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou mais de US$ 170.000 para a família de Urban.

Doze pessoas morreram no ataque na última segunda-feira. O terrorista tunisiano, Anis Amri, de 24 anos, foi morto a tiros pela polícia italiana na sexta-feira depois de uma caçada em toda a Europa.

Em um vídeo divulgado após sua morte, ele é visto jurando lealdade ao grupo militante Estado Islâmico (EI).