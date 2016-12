Motociclista bate em muro ao desviar de carro

O fim de tarde com indícios de que a esperada chuva cairia em Cascavel, nesta quarta-feira (28), agitou muitas pessoas e movimentou os socorristas do Siate em direção à Rua Noel Rosa, onde, na esquina com a Rua Ataúlfo Alves, um motociclista de 19 anos de idade colidiu frontalmente sua CG 125cc com o muro de uma residência.

Luís Fernando Cardoso Bordignon seguia pela Rua Arnaldo Estrela, que termina na Noel Rosa, quando teria sido fechado por um automóvel no entroncamento das três vias, perdeu a direção da moto, subiu na calçada, bateu de frente com o muro de uma casa e ficou imprensado entre o veículo e a parede.

Ele recebeu os primeiros atendimentos clínicos no local e depois foi encaminhado a UPA Veneza com escoriações na mão esquerda e uma possível fratura fechada no ombro direito.