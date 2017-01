Morto em atentado de Istambul tinha sobrevivido a duplo ataque há 20 dias

ISTAMBUL — Uma das 39 vítimas do ataque terrorista deste domingo em uma boate de Istambul tinha sobrevivido ao duplo atentado de 10 de dezembro, que matou 45 pessoas num estádio de futebol, também em Istambul. A informação é do site turco "Daily Sabah"

O segurança Fatih Çakmak estava de serviço tanto na boate Reina, onde houve o ataque este domingo, quanto no estádio para o jogo entre os clubes de futebol turcos Beşiktaş e Bursaspor, na Vodafone Arena.

Neste domingo, um homem vestido de Papai Noel carregando granadas de mão e um rifle automático invadiu o clube. Çakmak foi uma das primeiras vítimas do ataque.

Já no ataque anterior, policiais presentes na área para dar segurança ao jogo foram alvo de terroristas do PKK logo após a partida terminar. Houve duas bombas gêmeas: um carro-bomba foi detonado perto de um ônibus da polícia em meio ao tráfego pesado, enquanto um homem-bomba se detonou no Parque Maçka, mesmo havendo no local intervenção policial.

Foram 37 policiais e oito civis mortos no atentado. Çakmak escapou ileso desses ataques gêmeos, mas foi morto 20 dias depois, na boate.