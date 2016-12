Morto a facadas ainda não foi identificado

A Delegacia de Homicídios de Cascavel aguarda a identificação do corpo de um jovem de aproximadamente 20 anos, encontrado já sem vida na manhã desta quarta-feira. Conforme a delegada Mariana Vieira, ele foi atingido com vários golpes de faca, principalmente na região do pescoço e braços. “Ele estava sem os documentos e sem calçados e a princípio não temos a identificação. Somente após sabermos quem é a vítima poderemos iniciar uma linha de investigação”.

O corpo foi localizado por populares pela manhã, em um matagal próximo a um riacho na Rua Altemar Dutra. “O jovem possui várias tatuagens, sendo os quatro azes do baralho no peito, um tribal no ombro e outro na perna esquerda e uma cruz na perna direita”. O cadáver está no IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel aguardando reconhecimento e liberação dos familiares.