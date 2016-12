Mortes violentas voltam a crescer em Cascavel

Setenta homicídios, nove confrontos e dois latrocínios. Esse o balanço, até ontem, sobre do número de mortes violentas em Cascavel. Esses números, apurados nos arquivos de O Paraná, indicam que as mortes violentas voltaram a crescer na cidade, após quatro anos de quedas seguidas.

Segundo os registros, foram registradas 165 mortes violentas em igual período de 2012,

105 em 2013, 85 em 2014, 76 em 2015 e 81 em 2016. Mesmo assim, o comparativo entre 2012 e 2016 apresenta uma queda muito significativa, de pouco mais de 51%.

O 81º homicídio deste ano ocorreu na última sexta-feira e teve como vítima Julio Chagas Pinto, de 20 anos, assassinado na frente de casa, na Rua Jacarepaguá, no Bairro Interlagos, onde acontecia uma festa de aniversário.

De acordo com informações obtidas pela polícia no local da ocorrência, Julio foi alvejado com um disparo de espingarda calibre 12 no rosto. Socorristas do Siate chegaram em poucos minutos, mas nada puderam fazer.