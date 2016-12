Morre o cineasta argentino Eliseo Subiela, aos 71 anos

SÃO PAULO - O cineasta argentino Eliseo Subiela morreu neste domingo, aos 71 anos, em Buenos Aires. Em setembro, Subiela havia sofrido um ataque cardíaco e, desde então, estava em recuperação. A notícia foi confirmada por Gabriel Arbós, secretário da associação Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), em sua página no Facebook.

Sua principal realização como diretor foi "O lado escutro do coração" (1992), filme no qual o poeta Olivério (Dario Grandinetti) se empenha em buscar a mulher ideal pelas ruas de Buenos Aires declamando poesias de Oliverio Girondo, Mario Benedetti e Juan Gelman.Ele tentou voltar ao filme no início do século, com "O lado escuro do coração 2", mas não obteve o mesmo resultado.

Também são seus os filmes "Hombre mirando al sudeste" (1986), "Lifting de corazón" (2005) e "No mires para abajo" (2008).

Subiela estava trabalhando em um novo filme. A causa de sua morte não foi informada. O diretor, que completaria 72 anos na terça, será velado na segunda-feira de manhã, durante uma hora apenas.