Morre líder militar do EI em ataque da coalizão, diz Pentágono

WASHINGTON — Um chefe militar do alto escalão do Estado Islâmico (EI) na Síria morreu em um ataque aéreo perpetrado pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, informou o Pentágono nesta quinta-feira.

Abu Jandal al-Kuwait morreu na segunda-feira perto de Tabqa Dam, a oeste da localidade de Raqqa, bastião do EI, segundo um comunicado do comando central americano para o Oriente Médio (Centcom).

Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), descreveu al-Kuwait como “número dois dos militares do EI na Síria”.

O líder jihadista dirigiu batalhas em Iraque e Síria e tinha sido recentemente destinado a Raqqa, de onde supervisionava os ataques contra as Forças Democráticas sírias (FDS), de acordo com o OSDH.

A FDS, uma aliança antijihadista de curdos, árabes e turcomanos apoiada por forças aéreas e terrestres dos EUA, lançou uma ofensiva para retomar Raqqa no início de novembro.

Segundo o Centcom, al-Kuwaiti estava envolvido em ataques com uso de veículos suicidas, artefatos explosivos e armas químicas contra a FDS.

A morte de al-Kuwaiti limita a capacidade do Estado Islâmico de defender Raqqa e de lançar ataques no Oeste do país.