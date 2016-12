Morre ex-bailarino do Balé Teatro Guaíra, Jair Moraes

Faleceu na manhã de ontem, 25 de dezembro, em Curitiba, aos 70 anos, o ex-bailarino, coreógrafo e ex-diretor artístico do Balé Teatro Guaíra, Jair Moraes. O velório acontecerá a partir das 19h, no Cemitério Vertical de Curitiba, no bairro Tarumã. A cerimônia de cremação será nesta segunda-feira, 26, às 15 horas, no mesmo local.

Jair Moraes estava hospitalizado há cinco meses em função de uma infecção pulmonar grave. Em outubro deste ano, 13 companhias e grupos de dança locais, com produção da Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra, e apoio do Centro Cultural Teatro Guaíra, apresentaram “Todos com Jair Moraes”, em reconhecimento ao trabalho e para prestar assistência à recuperação dele. O espetáculo foi apresentado no auditório Bento Munhoz da Rocha neto (Guairão). Moraes se dedicou à dança por 50 anos.