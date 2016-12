Moradores pedem segurança em obra de escola no Jardim dos Ipês

Cascavel - Iniciada há quatro anos, a construção da Escola Municipal Ademir Correa, no Jardim dos Ipês, em Cascavel, segue ainda com a finalização da segunda fase da obra. A expectativa era de que os serviços dessa etapa fossem concluídos em julho, mas devido a um acidente de trabalho houve atraso.

Moradores da região dizem que a obra está abandonada e inclusive trazendo riscos a crianças que têm acesso à construção. “Pedimos com urgência para que a construtora instale proteções ao redor da obra, já que as placas de metal foram derrubadas por ventos fortes”, diz a dona de casa Janete de Lima.

Nesta semana uma menina de 11 anos sofreu queda de uma altura de aproximadamente 3,5 metros e teve ferimentos graves, e outro menino recentemente quebrou o braço. Famílias também reivindicam agilidade na conclusão da escola. “Entendemos que a obra foi suspensa pelo acidente de trabalho, mas há quase cinco meses não vemos ninguém trabalhar”, ressalta a dona de casa.

A previsão é de que a escola fique pronta no início do 2º semestre de 2017. A estrutura terá capacidade de atender aproximadamente 750 alunos e tempo integral.

Até lá ainda será necessário cumprir a última etapa do projeto com o custo de R$ 6,3 milhões. A licitação deverá ocorrer somente no início de 2017. Estão previstos revestimentos de piso e outros acabamentos, além de muros, grades, caixa d’água, parque infantil e sistema sanitário, elétrico, de gás, prevenção de incêndio, entre outros.