Moradores acordam com fogo dentro de casa em Novo Três Passos

Um incêndio em residência foi registrado por volta das 0h40 desta madrugada de segunda-feira (26), em uma casa localizada em Novo Três Passos distrito de Marechal Cândido Rondon. O fogo teve início no teto da casa.

De acordo com informações apuradas, os moradores da casa chegaram de viagem com os filhos e foram dormir. Horas após acordaram com o cheiro de queimado. Foi aí que eles perceberam que a casa estava em chamas.

Eles saíram de casa imediatamente e acionaram o Corpo de Bombeiros, enquanto vizinhos e populares tentaram combater as chamas com mangueiras.

As causas do incêndio serão investigadas, mas ao que indica um curto circuito teria causado o fogo.