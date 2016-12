Montillo vestirá a camisa 7 no Botafogo, e número 10 fica com Camilo

Anunciado pelo Botafogo nesta quinta-feira, o meia Walter Montillo não vestirá no clube alvinegro a camisa 10, número tradicionalmente escolhido por ele nos clubes que defendeu, como Cruzeiro e Santos. O argentino anunciou, em suas redes sociais, que optou - ou melhor, "foi escolhido" - pela camisa 7.

Montillo vestirá a camisa 7 no Botafogo

- Com humildade e felicidade vou ter a honra de usar uma camisa com muito história - declarou Montillo, referindo-se ao número usado por ídolos alvinegros como Garrincha e Túlio Maravilha.

Ao confirmar a contratação de Montillo em seu site oficial, o Botafogo havia veiculado a imagem de uma camisa alvinegra com o número 10 e o nome do argentino às costas (veja no tweet ao fim da matéria).

A numeração, contudo, é a mesma usada neste ano pelo meia Camilo, que caiu nas graças da torcida alvinegra e foi um dos principais nomes do time na campanha do Brasileiro, que terminou com a sonhada classificação para a Libertadores.

Normalmente, quem vestia a camisa 7 na última temporada era o atacante Neílton, que foi negociado com o São Paulo. Como Montillo aceitou ficar com a 7, a tendência é que Camilo siga usando normalmente a camisa 10 no próximo ano.

Botafogo anuncia Montillo