Ministro do Burundi é morto a tiros

NAIRÓBI - Um homem matou a tiros o ministro do meio ambiente do Burundi neste domingo, informou a polícia. É o primeiro assassinato de uma alta autoridade do governo em cerca de dois anos de violência política.

Emmanuel Niyonkuru, de 54 anos, quando ia para casa na capital Bujumbura, informou o porta-voz da polícia Pierre Nkurikiye no Twitter.