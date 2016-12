'Minha mãe é uma peça 2' desbanca 'Rogue One' e lidera bilheteria nacional

RIO - Os rebeldes de "Rogue One" não foram páreos para a histeria de Dona Hermínia, de "Minha mãe é uma peça 2". Em cartaz desde quinta-feira passada, quando estreou em cerca mil salas, a continuação do sucesso de 2013 levou 623 mil espectadores ao cinema e arrecadou nada menos que R$ 8,8 milhões, segundo dados do site "Filme B". Paulo Gustavo 2712

A comédia estrelada por Paulo Gustavo e dirigida por César Rodrigues desbancou o spin-off de "Star Wars" e atualmente lidera a bilheteria brasileira, algo incomum para uma produção nacional, mesmo comercial.

Como antecipou a coluna de Lauro Jardim, "Minha mãe é uma peça 2" é a segunda melhor abertura de 2016 do cinema nacional. Só perdeu para "Os Dez Mandamentos", lançado em janeiro, que vendeu 2,1 milhões de ingressos em sua estreia. Mas grande parte deles foi comprada pela própria Igreja e distribuída aos fiéis. Dona Hermínia volta com tudo no trailer de 'Minha Mãe é Uma Peça 2'