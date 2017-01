Milhares saúdam 2017 na Holanda com mergulho no mar gelado

RIO - Dezenas de milhares de pessoas se armaram de coragem neste domingo para mergulhar nas águas geladas do mar do Norte, na costa holandesa, para festejar a chegada de 2017.

Em Scheveningen, próximo a Haia, onde é organizado o "maior mergulho de Ano Novo no mundo", pelo menos 10 mil banhistas, com toucas de banho laranjas — a cor do país — se lançaram ao mar ao meio-dia em busca de ondas revigorantes e cantando gritos de guerra, para em seguida saírem da água, a uma temperatura de 7º C, em meio à névoa e ao frio da maresia.

— É uma maneira fresca de começar o ano! — afirma Mary Adriaensen, de 35 anos, originária de Arnhem, no leste do país, que junto com três amigas viveu esta experiência pela primeira vez.

Alguns minutos antes do grande mergulho gelado, turistas asiáticos tiravam fotos de grupo imortalizando cada momento.

Mais afastada, uma Mamãe Noel sexagenária, calçando sapatilhas de natação, dançava ao som de músicas populares holandesas que tocavam na praia.

— É divertido e louco — afirmam Anneta Sylwia e Maviusz Kvnysztof, de 37 e 35 anos. Há quatro anos elas viajam da Alemanha para lá, junto com seus filhos e amigos, para começar o ano de maneira glacial.

Jovens fantasiados de gorilas ou bananas eram vistos fazendo exercícios de aquecimento na areia antes de entrar na água, às 11h53m, sete minutos antes do momento do mergulho.

Os organizadores afirmaram que a temperatura da água de 7º C "não era excepcionalmente fria, mas normal".

Esta é 57ª edição do grande mergulho, que no total já teve 52 mil participantes em 142 locais da Holanda, assim como em outros 22 lugares no mundo — da ilha de Curaçao à Austrália, passando pela Gâmbia.