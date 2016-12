Milan vence nos pênaltis e interrompe série de vices contra a Juventus

O choro dos jogadores do Milan após o apito final mostrou a importância do título da Supercopa da Itália, conquistado nesta sexta-feira, nos pênaltis, diante da Juventus - após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. O jovem goleiro Donnarumma, de apenas 17 anos, brilhou no momento decisivo e defendeu a última cobrança, feita por Dybala; logo depois, Pasalic mandou no ângulo de Buffon e garantiu um título que lava a alma do Milan.

Futebol internacional - 23.12

O último troféu levantado pelo Milan havia sido o do Campeonato Italiano de 2010-11. Desde então, a equipe milanista vinha lutando, sem sucesso, para retomar um papel de protagonista no futebol italiano. O triunfo desta sexta-feira é, no mínimo, um bom sinal: com ele, o Milan interrompeu uma série de vice-campeonatos amargados em disputas diretas com a Juventus, que se estendia desde 2003.

Naquele ano, o Milan comandado por Kaká, Schevchenko, Seedorf e outros craques bateu a equipe de Turim na final da Liga dos Campeões, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Desde então, em três disputas diretas por título com a Juventus, o Milan havia amargado o vice em todas.

Duas foram pelo Campeonato Italiano, nas temporadas 2004-2005 e 2011-2012, quando o Milan foi o único time a ameaçar o título da Juventus, mas acabou em segundo nas duas ocasiões. A terceira havia acontecido na Copa da Itália da última temporada, em que o Milan teve boa atuação, mas foi derrotado com requintes de crueldade, na prorrogação, graças a um gol de Morata.

O vice da Copa da Itália foi o que deu ao Milan o direito de disputar a Supercopa da Itália, já que a Juventus também havia conquistado a taça do Campeonato Italiano - a rigor, disputam a Supercopa os vencedores dos dois campeonatos, exceto quando tratam-se da mesma equipe.

DYBALA ERRA DUAS VEZES

A partida, disputada em Doha (Catar), parecia seguir um roteiro que tornou-se, nos últimos tempos, tristemente familiar ao Milan. O zagueiro Chiellini abriu o placar para a Juventus aos 17 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio.

Em sua primeira boa chance, no entanto, o Milan chegou ao empate: Bonaventura aproveitou cruzamento de Suso e cabeceou no canto, sem chances para Buffon, que comemorava a incrível marca de 600 jogos com a camisa da Juventus.

Buffon teve que salvar a equipe de Turim aos 37 minutos do segundo tempo, em cabeçada de Bacca que o goleiro defendeu no reflexo. Aos 46, Bacca teve nova chance de ouro para dar o título ao Milan, na pequena área, mas cabeceou por cima.

Na prorrogação, o atacante argentino Dybala teve ótima chance para dar a vitória à Juventus, mas chutou por cima ao receber quase na pequena área. Na disputa por pênaltis, cada time havia desperdiçado uma - Lapadula para o Milan e Mandzukic para a Juventus - quando Dybala pegou a bola para fazer a última cobrança. Donnarumma, que tem de juventude o que Buffon tem de experiência, acertou o canto e defendeu de mão trocada. Depois disso, Pasalic fez cobrança perfeita e soltou o grito de "campeão" que andava preso na garganta do torcedor do Milan há cinco anos.