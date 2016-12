Miesha Tate aposta em Amanda: 'Nunca me bateram tão forte'

Nesta sexta-feira, em Las Vegas, Amanda Nunes enfrenta a ex-campeã americana Ronda Rousey em sua primeira defesa de cinturão, na principal atração do UFC 207. Na opinião da recém-aposentada americana Miesha Tate, que já enfrentou as duas lutadoras, a brasileira tem grandes chances de conquistar novamente a vitória. Em entrevista ao programa 'Undisputed", Tate destacou o poder de nocaute da 'Leoa'. UFC 207

- Nunca, na minha vida, me bateram tão forte. Ela tem socos fortes. Eu te digo que se um deles entrar limpo, a Ronda vai sentir. Se ela conseguir ir para o clinche e para o chão, então é a área da Ronda. Mas se ela levar um daqueles socos, eu te garanto, vai mudar o jogo - previu Tate, que perdeu o cinturão justamente para a brasileira, em julho, em Las Vegas, com um mata-leão.

Contra Ronda, Miesha fez duas lutas: pelo extinto Strike Force, em 2012, e pelo UFC, no ano seguinte. Em ambas as vezes, Rousey venceu com uma chave de braço, sua especialidade.

- Acho (que Ronda perde) se uma direita da Amanda entrar. A não ser que tudo corra do jeito dela e ela entre no clinche. A Ronda tem a capacidade de finalizar qualquer um, não estou desprezando, mas estou dizendo que não sei se o coração dela estará ali na hora em que a pressão aumentar. E o coração da Amanda está lá - disse Tate.