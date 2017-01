Menor com carro roubado causa acidente em Cascavel

Uma colisão envolvendo um menor de idade em um carro roubado deixou quatro pessoas feridas e deu trabalho aos socorristas do Siate e a policiais militares na noite deste domingo (1º), em Cascavel. A ocorrência foi registrada na Avenida Piquiri, nas proximidades com a Rua Amazonas, na região Bairro São Cristóvão.

Segundo testemunhas, um Chevette, que havia acabado de ser furtado, seguia com os faróis apagados e na contramão pela avenida sentido Brasmadeira quando colidiu frontalmente na pista contrária com um Uno que seguia na via sentido Centro. Após a colisão e mesmo machucado, o motorista do Chevette, evadiu-se do local, enquanto seu passageiro, Osni Silveira, de 36 anos, também tentou correr, mas foi contido por populares. Ele precisou de atendimento médico por conta de escoriações em ambas as mãos e uma hemorragia no pescoço. Ele foi encaminhado para a UPA Veneza e praticamente no mesmo momento que chegava ao local reencontro o motorista do carro, que havia sido capturado pela Polícia Militar e levado para receber atendimento antes de ser apreendido. O adolescente de 16 anos que dirigia o carro sofreu escoriação e cortes no rosto.

Já os ocupantes do Uno foram encaminhados a UPA Brasília. Sônia Aparecida Silva, de 42 anos, sofreu um corte no joelho e estava com suspeita de fratura na clavícula direita. Já Matheus da Rocha, de 35 anos, sofreu contusão nas costas e escoriações no joelho direito.

A Polícia Militar esteve no local e encontrou uma chave micha na ignição do Chevette, que ainda não havia tido alerta de furto.