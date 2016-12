Menino fica ferido ao cair com cavalo

No começo da noite desta quarta-feira (28), um adolescente ficou ferido ao cair com o seu cavalo no Bairro Melissa, em Cascavel.

A vítima estava na companhia de seu irmão, também menor de idade, andando de cavalo, cada um em um animal, quando o equino escorregou e foi ao chão, levando junto o adolescente de 13 anos, que sofreu escoriações no abdômen e nos membros superiores e inferiores do lado esquerdo.

O menino foi atendido pelos socorristas do Siate e encaminhado a UPA Veneza.