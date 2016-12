Mega-Sena da Virada vai pagar R$ 225 milhões no próximo sábado

RIO - A Mega-Sena da Virada poderá pagar R$ 225 milhões no próximo sábado, de acordo com a última previsão feita pela Caixa esta semana, com base no número de apostas realizadas. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país até as 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio. O concurso especial de Ano novo não acumula. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os que acertarem a quina e assim por diante.

O valor do prêmio pode render ao ganhador cerca de R$ 1,4 milhão por mês se o dinheiro for aplicado na poupança. O dinheiro também é suficiente para comprar 37 imóveis no valor de R$ 6 milhões, ou uma frota de mais de 50 helicópteros, segundo a Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) de sábado, em estúdio de TV em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pela Rede Globo. A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena.

O valor da Mega-Sena da Virada é calculado com a arrecadação de 5% do dinheiro arrecadado em cada sorteio durante o ano. A essa quantia, soma-se ainda a arrecadação com as apostas para o dia 31. Deste modo, forma-se o prêmio gigante para a chegada do ano novo.