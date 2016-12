Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar até R$ 225 milhões

RIO - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.889 da Mega-Sena, realizado neste sábado, véspera de Natal, na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. As dezenas sorteadas foram 16-23-25-28-30-44. O próximo sorteio será no dia 31 de dezembro e poderá pagar até R$ 225 milhões.

A Quina teve 49 apostas ganhadoras, cujo prêmio será R$ R$ 28.397,25, para cada. A Quadra registrou 3.138 vencedores. O prêmio de cada um será R$ 633,46.

MEGA-SENA DA VIRADA

Os apostadores já podem tentar a sorte apostando na Mega-Sena da Virada. No ano passado, seis apostas acertaram os seis números sorteados da ‘Mega da Virada’. Cada pessoa levou R$ 41,08 milhões.