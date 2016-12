Mega da Virada: Prêmio pode render R$ 1, 4 milhão mensais ao vencedor

RIO - A um dia do sorteio da Mega da Virada é intenso o movimento nas casas lotéricas de todo o país. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas do concurso mais esperado do ano é de R$ 225 milhões. O apostador que levar a bolada poderá ter, se aplicar na poupança, um rendimento mensal de R$ 1,4 milhão. Segundo cálculos da Caixa Econômica Federal (CEF), o sortudo poderá ainda se dar ao luxo de comprar 37 imóveis no valor de R$ 6 milhões cada ou ainda adquirir uma frota de mais de 50 helicópteros. O sorteio acontece neste sábado, às 20h, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pela TV GLOBO.

O apostador que quiser fazer uma “fezinha” terá até as 14h deste sábado. A aposta simples custa R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos comuns da Mega-Sena. O vencedor tem até 90 dias para retirar a premiação.

Vale ressaltar que a premiação se dá para quem acertar seis, cinco e quatro números. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido com os que acertaram cinco números. Não havendo acertadores de cinco, o prêmio será rateado entre os que acertaram quatro números. Se não houver ganhadores nestas faixas, o valor será acumulado para o concurso seguinte. Até hoje não houve vencedor solitário na primeira faixa de premiação.

O maior prêmio acumulado da Mega da Virada - que acontece desde 2009 - foi dividido em 2014, quando quatro apostadores dividiram R$ 263, 2 milhões.