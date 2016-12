Mega da Virada pode pagar prêmio de R$ 225 mi no dia 31 de dezembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal aumentou a estimativa do prêmio da Mega da Virada de R$ 200 milhões para R$ 225 milhões. O sorteio, com transmissão ao vivo, será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) de 31 de dezembro, véspera do Ano Novo. As apostas devem ser feitas até as 14h de 31 de dezembro em qualquer casa lotérica do Brasil. A aposta simples, com seis números, custa R$ 3,50 -a probabilidade de acerto dela é de uma em 50 milhões. O concurso é especial e o prêmio não acumula, segundo a Caixa. Se não houver ganhador com as seis dezenas sorteadas, o prêmio será distribuído entre os acertadores da quina -cinco números. Se não houver ganhadores nesta faixa, o prêmio será dividido com quem acertar a quadra, e assim sucessivamente. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). De acordo com a Caixa Econômica Federal, se um apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo integralmente na poupança, receberá cerca de R$ 1,4 milhão em rendimentos mensais -valor equivalente a outro prêmio de loteria. Se ele investir o dinheiro em bens, poderá adquirir 37 imóveis no valor de R$ 6 milhões cada um ou comprar uma frota de mais de 50 helicópteros. O Procon do Rio de Janeiro chegou a autuar a Caixa Econômica Federal no ano passado por publicidade enganosa, por ter feito propaganda de que o prêmio seria de mais de R$ 280 milhões. O total, contudo, foi de R$ 246,5 milhões, dividido entre seis apostas vencedoras. RECORDE O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi o do concurso 1.665, sorteado em 2014, que pagou R$ 263.295.552,64 a quatro ganhadores; dois de São Paulo, um do Distrito Federal e um de Mato Grosso, que dividiram o valor do prêmio. Cada um recebeu R$ 65,8 milhões. A Mega-Sena da Virada é considerada a mais popular das loterias especiais da Caixa e teve sua primeira edição em 2009, quando dois ganhadores dividiram o prêmio de R$ 144,9 milhões.