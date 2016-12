McGregor surpreende fãs que o imitavam na véspera do Natal

O lutador irlandês de MMA Conor McGregor, campeão das categorias peso-pena e peso-leve do UFC, protagonizou uma surpresa natalina neste fim de semana. Na noite do dia 23 para o dia 24, véspera de Natal, McGregor surpreendeu dois fãs que imitavam seus trejeitos em uma rua de Dublin, a capital da Irlanda.

McGregor está em sua terra natal para celebrar as festas de fim de ano, e foi flagrado em vídeo no momento em que surpreende os dois rapazes. Os fãs do lutador irlandês brincavam na calçada, simulando movimentos e manias do campeão do UFC, quando tomam um susto ao vê-lo pela janela de um carro - e imediatamente correm para cumprimentá-lo (veja no vídeo abaixo).

McGregor aparece de surpresa em Dublin

O clima de fim de ano, contudo, não amoleceu totalmente o coração do polêmico McGregor. Em publicação nas suas redes sociais, no sábado, horas após brincar com os fãs nas ruas de Dublin, o lutador irlandês soltou uma provocação ao boxeador americano Floyd Mayweather.

A possibilidade de uma luta entre Mayweather, invicto no boxe, e McGregor, campeão em duas categorias do UFC, vem sendo levantada recentemente. Em seu recado natalino, McGregor foi curto e grosso: prometeu "quebrar a cara" de Mayweather, de 39 anos, que está oficialmente aposentado do boxe, mas poderia voltar aos ringues especialmente para enfrentar o irlandês.

McGregor provoca Mayweather no Natal