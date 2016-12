Marinha reforça segurança para o réveillon de Temer no Rio de Janeiro

RIO -Na Restinga da Marambaia, no Rio, militares da Marinha abordam embarcações que se aproximam da praia onde o presidente Michel Temer passará a virada do ano. Depois de uma série de reuniões em Brasília, Temer chegou de helicóptero por volta das 17h desta quinta-feira. De acordo com os responsáveis pela segurança na base da Marinha, a ordem é que ninguém possa fazer imagens do presidente. Há pelo menos três embarcações protegendo a região, e uma delas circula constantemente para tentar evitar incidentes até o próximo dia 2, quando o presidente deve retornar a Brasília.