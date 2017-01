Mariah Carey faz show desastroso em Nova York

RIO - Era para ser uma apresentação memorável na carreira de Mariah Carey, mas o show da cantora no réveillon em Nova York, na noite de sábado, foi um total fracasso. Problemas no som fizeram a americana se enrolar com o playback.

"Não conseguimos ouvir", disse ela, logo no início do hit "Emotions", para cerca de um milhão de pessoas que estavam na Times Square, um dos principais pontos turísticos da cidade. "Estou tentando levar na esportiva. Vamos deixar a platéia cantar".

Na música seguinte, "We belong together", o problema persistiu e ela simplesmente desistiu de acompanhar o playback. mariah carey

O apresentador Ryan Secreast, do “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest", da rede ABC, tentou amenizar a situação.

"Não importa o que Mariah faz, o público ama".

No Twitter, ela mesma brincou com os problemas:

"Merda acontece. Tenham um feliz ano novo com saúde. Aqui para fazer mais manchetes em 2017" mariah carey