Márcio do Lago desencanta em 2016

Em diversas oportunidades o título escapou por entre os dedos. Algumas vezes por quebras e outras por acidentes - mais da metade dos quais por culpa dos adversários. Mas em 2016 foi diferente e Márcio do Lago desencantou e comemorou dois títulos importantes.

Foi campeão da categoria Super Sênior no Campeonato Paranaense e na Copa Brasil de Kart. Também conquistou a sexta colocação da categoria Sênior A no Campeonato Sul-Americano. As três competições foram disputadas no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

“A temporada foi fantástica. Pude realizar o sonho de conquistar um título nacional e que veio de forma especial, em Cascavel, a minha cidade. É indescritível fazer a última volta já pensando na festa da equipe, dos familiares, dos amigos e dos patrocinados. Esses títulos são de muitas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram”, acentua.

Depois de comemorar os títulos, Márcio passou a correr por prazer e neste mês disputou as 3 Horas de Kart de Foz do Iguaçu e as 3 Horas de Cascavel, tendo com parceiros os filhos Gustavo e Jan. Em Foz teve problemas mecânicos e acidentes durante a prova. Em Cascavel largou na pole e liderou boa parte da corrida, até que problemas mecânicos impediram a equipe Sicredi de brigar pela vitória. Mesmo assim terminou em 10º.