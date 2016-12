Mancini quer elenco da Chapecoense 99% fechado no início de janeiro

A difícil tarefa de reconstruir um elenco dizimado após a queda da aeronave da LaMia, que teve 19 jogadores da Chapecoese entre as vítimas fatais, não intimidou Vagner Mancini. Escolhido treinador da equipe catarinense para 2017 no lugar de Caio Jr., outra vítima da tragédia em Medellín, Mancini se mudou em definitivo para Chapecó nesta segunda-feira pós-Natal e já chegou com data estipulada para ter o time montado no papel: 10 de janeiro.

Chapecoense 26 de dezembro

Mancini já espera ter, na segunda semana do próximo ano, 99% do elenco devidamente selecionado e contratado para dar início à pré-temporada, no dia 11. No primeiro semestre, além de disputar o Campeonato Catarinense, que começa em 29 de janeiro, a Chape ainda participará da Libertadores, com estreia marcada para 7 de março, na Venezuela, contra o Zulia.

O treinador admitiu dificuldades para buscar jogadores, citando questões financeiras, e avaliou o tempo de reconstrução como curto. Mas garantiu estar satisfeito com o resultado do trabalho de garimpar reforços até o momento.

- Eu espero que até o dia 10 de janeiro nós já tenhamos 99% da equipe. Não falo em 100% porque ao longo do ano essa equipe vai ser modificada, assim como outras equipes do país. Pode ser que a gente erre em alguma coisa, mas a vontade é que os erros sejam mínimos - declarou Mancini nesta segunda-feira.

- É um desafio muito grande, pois você iniciar do zero e depois de 15, 20 dias jogar e ter que mostrar resultado é um dificuldade a mais no trabalho, por isso que eu digo que eu conto com o lastro dos atletas que estão sendo escolhidos. E ainda vou acrescentar que em fevereiro a gente tem a decisão da Recopa, que são mais dois jogos - lembrou, referindo-se ao compromisso de disputar de duas partidas contra o Atlético Nacional (COL), campeão da Libertadores, já que a Chape recebeu o título da Copa Sul-Americana.

A Chapecoense já sinalizou, até o momento, com seis reforços para 2017 (veja na lista abaixo). Mancini explicou que busca atletas experientes para todos os setores, mas também pretende usar jogadores da base no início do processo de remontagem do elenco. Pelo menos nove jogadores da equipe sub-20, que teriam idade para disputar a Copa São Paulo de futebol júnior em janeiro, não participarão do torneio porque já serão integrados aos profissionais.

Os reforços da Chapecoense para 2017