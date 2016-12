Mais uma conquista do Centro de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto

Desenvolvido por estudantes do Curso Técnico em Eletrônica, o projeto “Re-Movimento - Recuperação de Membros Paralisados por Meio da Ativação Artificial dos Músculos” foi selecionado entre milhares de inscrições para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), que acontece em março de 2017, no Campus da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo.

Desenvolvido por Guilherme Biazi Fabin, Gabriel Rodrigues Guia e Pâmela Guimarães Zuniga, sob a orientação dos professores Gelson Kaul e Vander Fábio Silveira, a proposta da ativação artificial dos músculos visa ampliar a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, por meio de mecanismos robóticos. A ideia surgiu em 2014, a partir da necessidade da mãe de um dos alunos da equipe que perdeu os movimentos do braço esquerdo. O aparelho desenvolvido para pessoas com algum tipo de deficiência motora, que estimula a contração de músculos evitando que eles se atrofiem, foi aprimorado num trabalho que envolve conhecimentos de Fisiologia, Mecânica, Biomecânica, Eletrônica, Elétrica e Sistemas Controlados.

Essa proposta ousada foi uma das tantas conquistas deste ano letivo de 2016 e um novo desafio em 2017 para a valorosa equipe do Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto - CEEP de Cascavel.