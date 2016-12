Mais três detentos fogem da Penitenciária Estadual

Cascavel - Construída para ser de segurança máxima, a PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) está se tornando uma unidade de segurança mínima. O motivo são as constantes fugas acontecidas ao longo do ano, a última delas na madrugada de ontem, quando mais três presos escaparam da unidade.

De acordo com informações de agentes que trabalham na Penitenciária, os presos estavam na galeria de triagem quando quebraram um tanque que fica no interior da cela e, usando um ferro que fazia parte da estrutura, desgastaram a parede até abrir um buraco. Com o uso da tradicional “tereza”, que é uma espécie de corda feita com roupas dos próprios presos, eles conseguiram chegar ao pátio e, usando a mesma corda, pularam o muro. Os agentes se deram conta que Tiago Gomes de Souza, Ederson da Silva Salvor e Luiz Paulo dos Santos haviam fugido só quando um quarto detento tentava escapar.

Essa fuga aconteceu menos de uma semana depois de todos os presos da carceragem da 15ª SDP (Subdivisão Policial) terem sido transferidos para a PEC, de onde pelo menos 30 detentos se evadiram ao longo do ano.

Conforme um agente penitenciário que trabalha dentro da unidade, as fugas devem continuar. “Quando falo isso as pessoas acham um absurdo, mas não tem condições de fazer um bom trabalho com todos esses presos e com tão poucos agentes”, afirmou ele, pedindo para não ter o nome revelado.

Segundo o mesmo agente, há falta de agentes na Penitenciária. “Não sei o número certo, mas a necessidade de mais profissionais para dar apoio é latente. Já foi reclamado para o governo, mas ninguém fez nada a esse respeito”, reclamou.

Ele citou que a situação, que já era complicada, ficou ainda pior com a transferência dos presos da 15ª SDP. “A reforma ainda não foi finalizada e o maior problema é que a grande maioria dos trabalhadores é formada de presos, alguns dos quais levaram sim objetos para dentro da unidade porque não tinha como fazer uma fiscalização correta”.