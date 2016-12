Mais de R$ 2 milhões em novas obras para Cafelândia

Cafelândia – O prefeito de Cafelândia, Valdir Andrade da Silva, o Bugrão, inaugurou ontem três importantes obras. A principal delas, iniciada ainda em 2009, é o Hospital Municipal, que em pleno funcionamento terá capacidade para atender pacientes de Nova Aurora, Iracema do Oeste, Braganey, Iguatu, Anahy e Formosa do Oeste. A obra recebeu mais de R$ 1,8 milhão em investimentos de infraestrutura, R$ 1,2 milhão do Ministério da Saúde, e o restante em rendimentos e recursos próprios do município.

Ao todo, serão 35 leitos conveniados ao SUS e centro cirúrgico. “Construir um hospital em um momento de crise como a que vivemos foi muito difícil, mas conseguimos. É uma satisfação poder oferecer mais esse serviço à população, especialmente dessa obra que ficou abandonada por muito tempo em gestões anteriores”, diz o prefeito. Bugrão, junto com o deputado estadual Elio Rusch, entregou o 16º veículo que compõem a nova frota da Secretaria da Saúde. “Quando assumi, em 2013, havia apenas dois carros. Hoje, a frota está renovada, com nove veículos novos, o que traz mais segurança ao transporte de servidores e pacientes”, ressalta.

A saúde, conforme a secretária Eliane Pinho, foi prioridade na gestão de Bugrão. “Nesses quatro anos foi construída a Unidade Básica de Saúde Benjamin Antonio Motter e a adequação e reformas nas existentes. A entrega do hospital só confirma a qualidade do serviço que já é feito, agora com mais infraestrutura”, relata Eliane.

A moradora Terezinha Gracindo, que é usuária do SUS, diz que o Hospital Municipal vai melhorar ainda mais a qualidade de vida da população. “Nas UBSs, os atendimentos já são muito bons. Temos médicos, remédios, e dificilmente é preciso esperar por consulta. O novo hospital só traz mais benefícios a todos”, afirma.

Cultura

O auditório da Casa da Cultura Claudio José Czerniej também foi inaugurado. O espaço leva o nome de um dos pioneiros, Pedro Adolfo Helmann, e compreende 954 metros quadrados, com um acervo que conta toda a história da cidade. Para isso, foram investidos R$ 340 mil entre recursos do Ministério da Integração e próprios.

Segundo a secretária de Educação e Cultura, Viviane Grigio Vissovatti, o auditório terá capacidade para 400 pessoas, faltando apenas a colocação de ar-condicionado, poltronas e som, que deve ficar para a próxima gestão por conta dos prazos para processos licitatórios.

Ao esporte, a atual gestão entrega uma quadra de areia, que fica ao lado do Ginásio de Esportes Severino C. Pasquali, uma obra com 1.080 metros quadrados de área construída, no valor de R$ 123 mil, executada somente com recursos do município.