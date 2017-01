Mais de 20 morrem e 17 desaparecem após incêncio em navio da Indonésia

JACARTA — Um incêncio em um navio que navegava pelo norte da Indonésia matou pelo menos 23 pessoas e deixou dezenas feridas, informam agências internacionais. Até o momento, 17 estão desaparecidos. A embarcação Zahro Express levava a bordo 248 pessoas, entre passageiros e tripulação, de acordo com a chefe da agência de busca e salvamento de Jacarta, Hendra Sudirman.

O navio havia saído de Jacarta com destino ao Arquipélago das Mil Ilhas, na Indonésia. O fogo começou às 9h no horário local, na rota para a ilha de Tidung, segundo as autoridades. A investigação preliminar indica que o incêndio deve ter começado quando faíscas produzidas pela maquinaria entraram em contato com o combustível.

— Uma espessa fumaça surgiu de repente, cobrindo a cabine — contou um dos sobreviventes, identificado como Ardi, que estava no barco com seu filho, também resgatado — Todos os passageiros entraram em pânico e correram até o convés para jogar flutuadores na água. Em uma fração de segundo, o fogo se tornou maior, vindo de onde o combustível é armazenado", disse Ardi, que estava no barco com seu filho.

O barco foi rebocado de volta ao porto, onde uma testemunha relatou à "Reuters" testemunhou corpos de vítimas em sacos sendo removidos do navio queimado.

Acidentes marítimos são frequentes na Indonésia, um arquipélago extenso, com navios frequentemente sobrecarregados e tendo muito pouco coletes salva-vidas nas embarcações. O Arquipélago das Mil Ilhas é formado por 105 ilhas que ocupam uma área de 8,7 quilômetros quadrados frente à costa da capital do país.