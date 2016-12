Mais 2 postos são assaltados num intervalo de 20 minutos

Cascavel - “Todos os dias quando chego trabalhar, rezo”. Esse desabafo foi feito por uma operadora de caixa de um posto de combustíveis de Cascavel. Há dois nos na empresa, localizada no centro da cidade, ela disse ter passado “poucas e boas” nas mãos de criminosos. “Eles chegam com a maior tranquilidade, com a cara limpa, apontam uma arma para você e levam tudo que querem”.

Aliás, essa foi a segunda vez que ela foi vítima de assaltantes no mesmo posto. “São geralmente dois jovens, em motocicletas. Um entra, tenta disfarçar e o outro fica esperando na moto. Tem casos em que eles nem mesmo disfarçam, chegam na cara dura”, relatou.

Ontem, mais dois postos de combustíveis no Parque São Paulo foram “visitados” por bandidos armados e que chegaram de moto. O primeiro assalto aconteceu nas primeiras horas da manhã, em um estabelecimento na Avenida Carlos Gomes. A ação foi muito rápida, segundo funcionários. Como de costume, dois jovens chegaram no posto e um deles anunciou o assalto. R$ 500 foram levados do caixa. Cerca de 30 minutos mais tarde o alvo dos criminosos foi um posto na Rua Souza Naves. O “modus operandi” foi o mesmo, razão pela qual a polícia acredita tratar-se da mesma dupla.

Apesar de frequentes, os assaltos à mão armada tiveram queda de 9% entre o ano passado e este ano. O número de registros recuou de 712 de 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2015 para 650 em igual período de 2016.

Mas isso não se deve apenas à intensificação do policiamento. “Aqui no posto temos câmeras de segurança e também foi contratada segurança particular, principalmente à noite, quando os assaltos são mais constantes”, relatou uma funcionária.