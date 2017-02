Maioria dos americanos quer Obama de volta à Casa Branca, diz pesquisa

O presidente americano, Donald Trump, não está nem há duas semanas no cargo, mas 40% dos eleitores já querem vê-lo fora da Casa Branca, de acordo com a pesquisa de opinião da Public Policy Polling, divulgada nesta sexta-feira.

Trata-se de um aumento em relação aos 35% de americanos que já queriam o impeachment do mandatário na semana passada. Apenas 48% dos eleitores nos Estados Unidos se oporiam ao afastamento de Trump do cargo de presidente, segundo a consulta pública.

A pesquisa também registrou que 52% dos eleitores no país do Tio Sam querem Barack Obama de volta ao comando. E que apenas 43% das pessoas ouvidas durante a consulta estão felizes com Trump na presidência americana.

“Normalmente, um novo presidente está no auge de sua popularidade e desfrutando de uma lua de mel depois de assumir o cargo. Mas Donald Trump está fazendo história mais uma vez com uma boa parte dos eleitores pedindo seu impeachment, e uma maioria desejando ter Obama de volta", disse o presidente do Public Policy Polling, Dean Debnam.

Ainda de acordo com o instituto, os eleitores estão muito divididos com relação à determinação de Trump para barrar imigrantes, divulgada na semana passada. A pesquisa diz que 47% dos americanos apoiam a decisão, enquanto 49% são contra.

Ainda sobre esse assunto, 52% dos eleitores veem a medida como uma maneira de banir muçulmanos, enquanto 41% pensam de forma diferente. Apenas 26% das pessoas ouvidas são a favor de banir os muçulmanos, enquanto 65% se opõem à ideia. E 43% dos americanos apoiam suspender a entrada