Maduro prorroga vigência da cédula de 100 bolívares até 20 de janeiro

CARACAS — Pela segunda vez em menos de duas semanas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estendeu nesta quinta-feira a vigência da cédula de 100 bolívares, a maior do país e que deveria sair de circulação na segunda-feira. Ele havia anunciado a saída da cédula de circulação — equivalente a US$ 0,15 — no último dia 11 de dezembro e advertiu que em apenas 72 horas perderia sua vigência. Após intensas jornadas de depósitos desta nota, no entanto, Maduro anunciou uma primeira prorrogação, até 2 de janeiro.

— Quero anunciar que decidi lançar por decreto a extensão até 20 de janeiro da vigência das cédulas de 100 bolívares, e que todo mundo fique tranquilo — anunciou na TV estatal, justificando a medida como “um golpe nas máfias colombianas que traficam estas notas”.

Maduro ressaltou que já chegaram ao país “vários milhões das novas cédulas” de 500, 5 mil e 20 mil bolívares, apesar dos “obstáculos internacionais” impostos pelos Estados Unidos.

— Todos os novos bilhetes vão entrar tranquilamente, não há pressa.

Durante todo o mês de dezembro, o presidente disse estar enfrentando “máfias que roubavam” as notas de 100 bolívares, o que o levou a tomar a decisão de tirá-las de circulação. O primeiro anúncio da retirada da nota de 100 bolívares em apenas 72 horas levou os venezuelanos a comparecer precipitadamente para depositar seu dinheiro ou desfazer-se das cédulas, o que causou distúrbios no interior do país, sobretudo no estado Bolívar onde morreram três pessoas em protestos.