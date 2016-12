Maduro insiste em diálogo apesar da recusa da oposição

CARACAS — O presidente Nicolás Maduro afirmou na segunda-feira que seu governo persistirá no diálogo para resolver a crise política e econômica da Venezuela, ao ignorar o anúncio da oposição, que descartou o reinício das conversas a partir de 13 de janeiro.

— Em 13 de janeiro há um encontro que deve ser cumprido. Nós vamos cumprir, nosso povo, o governo bolivariano, porque a Venezuela necessita de diálogo — afirmou Maduro em seu programa de rádio.

A declaração do presidente foi uma resposta à afirmação de sábado do secretário executivo da coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD), Jesús Torrealba, que descartou retomar as negociações, alegando que o governo não respondeu uma série de demandas apresentadas no processo.

O Vaticano e a União de Nações Sul-Americanas (Unasul), que atuam como mediadores do diálogo, apresentaram a proposta aos dois lados de um prazo até 13 de janeiro para avançar na agenda e evitar a adoção de medidas que dificultem o progresso.

A MUD congelou sua participação no diálogo em 6 de dezembro, quando estava prevista a terceira rodada, alegando que o governo não havia cumprido o que foi acordado no processo iniciado em 30 de outubro.

Em resposta a uma carta do secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, o secretário da MUD destacou que não existem condições para restituir as práticas.

Maduro criticou a declaração, um dia depois do Papa Francisco ter estimulado o diálogo na Venezuela em sua mensagem de Natal. Ao mesmo tempo que atacou a oposição, o presidente venezuelano agradeceu a palavras do Pontífice e disse que está comprometido com o diálogo e a paz.

De acordo com Torrealba, em sua carta Parolin pediu às partes que alcancem um acordo sobre um calendário eleitoral que permita aos venezuelanos decidir sem adiamentos seu futuro.

A oposição exige que, por meio do diálogo, seja retomado o processo para um referendo revogatório do mandato de Maduro — procedimento suspenso em 20 de outubro — ou um acordo para uma antecipação das eleições presidenciais, previstas para dezembro de 2018.

Maduro, no entanto, afirma que os temas não estão na agenda.