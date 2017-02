Maconha medicinal é nova aposta em bolsa de valores no Canadá

RIO — Um novo produto chegou à bolsa de valores canadense. Em Bay Street, o equivalente no país à Wall Street, é possível comprar maconha. Ou melhor, “WEED” (sigla adotada para as transações). Em meio ao que a empresa afirma ser uma aceitação cada vez maior da crescente indústria de maconha medicinal do Canadá, a Canopy Growth passou a usar o novo ticker (código de negociação) de quatro letras na quarta-feira na Bolsa de Toronto.

“Estamos empolgados para vender WEED em Bay Street”, disse o CEO da empresa, Bruce Linton, em comunicado.

A Canopy, que tem sede em Smiths Falls, na província de Ontário, é avaliada atualmente em US$ 1,2 bilhão. A companhia ainda não registrou lucro líquido, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O valor das ações das empresas do ramo de maconha no Canadá inchou com a aposta dos acionistas na legalização do uso recreativo. O governo prometeu aprovar a legislação necessária em 2017, o que transformaria o Canadá no primeiro país do G-7 a fazê-lo. Se a legalização ocorrer dentro do cronograma esperado, poderia haver 3,8 milhões de usuários recreativos e o potencial de US$ 4,6 bilhões.

As ações da Canopy mais do que triplicaram nos últimos 12 meses. Os papéis subiram 2% e fecharam em US$ 8,06 em Toronto na quarta-feira.