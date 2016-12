Lorenzo Massaro destaca evolução

Lorenzo Massaro considera os resultados da temporada de 2016 bons e destaca sua evolução ao longo do ano. Ele conquistou a sétima colocação na categoria Marcas B no Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel e na Cascavel de Ouro, competindo em dupla com Cleves Formentão, foi ao pódio em oitavo lugar, depois de largar em 21º.

Para Lorenzo os resultados foram bons, mas o mais importante foi o progresso alcançado. “Melhorei muito a minha forma de pilotar e a cada prova me sentia mais à vontade dentro do carro. No próximo ano terei melhores condições de brigar pelo título”, aposta Lorenzo.