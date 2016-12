Lixo fica acumulado na Praia do Perigoso, em Barra de Guaratiba

RIO - O lixo acumulado na Praia do Perigoso, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, tem chamado a atenção de quem passa pela região. A leitora Naira Reis registrou a situação do local e enviou para o WhatsApp do Globo (21) 99999-9110.

— Praia do Perigoso, uma das poucas praias preservadas da Zona Oeste, com acesso apenas por trilha ou barco, possui um depósito de lixo. A areia da praia também possui bastante lixo provavelmente deixado pelos frequentadores do local. A prefeitura precisa realizar a limpeza da praia com frequência para evitar que o lixo acumule — diz a leitora.

Em nota, a Comlurb afirma que faz limpeza especial na Praia do Perigoso, uma vez por mês e, quando existe a necessidade, essa programação é antecipada. De acordo com o órgão, a remoção estava prevista para o último dia 13 de dezembro, mas, devido à maré, não foi possível. No entanto, a companhia informou que equipes estiveram no local nesta quarta-feira, dia 21, e retiraram 160 sacos de resíduos, equivalente a 1,2 toneladas.

O trabalho contou com apoio de cinco garis, um agente de limpeza urbana, um operador e cinco voluntários que frequentam a praia.

A Comlurb pede a colaboração dos banhistas para que conservem a limpeza da praia levando consigo o seu próprio lixo e não deixando-o na areia.

