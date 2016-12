Líderes agradecem veto a artigo da lei do fracking

Santa Helena - O Paraná aprovou recentemente uma lei que fala sobre o fracking e outras formas de exploração de riquezas no subsolo. Além de vários apontamentos e orientações, a matéria tratava superficialmente sobre alguns aspectos de estudos e exploração. Embora o fracking esteja impedido por dez anos em todo território estadual para que estudos e impactos sejam aprofundados, havia brechas que colocavam o Paraná e as suas riquezas, principalmente agropecuárias, em risco.

Diante de cobranças e posicionamentos de diversas entidades organizadas, inclusive da Caciopar, a Assembleia Legislativa do Paraná, com anuência do governador Beto Richa, vetou o artigo terceiro da lei. A medida traz mais segurança ao Estado diante de um assunto tão amplo. Mediante à mudança, a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná enviou ofício de agradecimento a Beto e aos deputados. O documento é assinado pelo presidente da Coordenadoria, Leoveraldo Curtarelli de Oliveira, que é de Santa Helena.