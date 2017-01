Léo Moura comemora chegada do ano novo com foto fofa ao lado do caçula

Ex-jogador do Flamengo e atualmente no Santa Cruz, Léo Moura usou as redes sociais para celebrar, de uma maneira fofa, a chegada de 2017. Na noite deste domingo, o jogador postou a foto abaixo ao lado de seu filho caçula, Lucca, que nasceu em julho e esbanja estilo com a roupa produzida pela mãe, Camila:

'1º dia do ano não poderia ser de outra forma... Junto e Misturado. Fechado com o Papai. Se liga na estileira do Mlk. Produção by @camilacs17', escreveu Léo Moura.

Em poucos minutos, a foto dos dois rendeu comentários dos internautas exaltando a fofura do caçula da família.

'Que coisa linda', escreveu Aianda Boliveira.

Léo Moura filho

Lucca nasceu no dia 10 de julho, e o pai coruja comemorou a chegada do caçula com a mensagem abaixo: Léo Mouranascimento filho