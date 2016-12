Lei Orçamentária de 2017 é sancionada com vetos

BRASÍLIA - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017, que fixa os parâmetros macroeconômicos para o próximo ano, foi sancionada com dezenas de vetos pelo presidente Michel Temer, incluindo um artigo que limita os gastos públicos no ano que vem, informa o G1. Ao justificar o veto, o presidente afirma que o texto aprovado pelo Congresso “trata o assunto, parcialmente, de forma diferente” ao previsto na Emenda Constitucional 95, que instituiu o teto. LDO_1512

Conforme o texto aprovado no Congresso, a correção das despesas primárias do governo no ano que vem é atrelada ao IPCA de janeiro a dezembro de 2016. Já a Emenda Constitucional que instituiu o teto, promulgada em 15 de dezembro, determina que o índice de correção será de 7,2%.

Além disso, Temer vetou artigo que incluía, entre as prioridades do governo federal para 2017, “a conclusão de obras inacabadas com percentual de execução física superior a 50%”. O presidente alegou que a medida “restringe a discricionariedade do Poder Executivo” e coloca em risco “a gestão fiscal do orçamento”.

O presidente vetou ainda um artigo que determinava a realização, no ano que vem, de uma auditoria da dívida pública. De acordo com o presidente, esse tema “não é matéria da Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

A LDO fixa a meta fiscal da União de um déficit de R$ 139 bilhões em 2017. A meta do setor público consolidado (União e governos estaduais e municipais) foi fixada em déficit de R$ R$ 143,1 bilhões para o setor público consolidado.

Segundo a LDO, nova proposta de meta de resultado primário para 2017, que será de um déficit de R$ 139 bilhões para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e de R$ 3 bilhões para as empresas estatais federais.

O texto foi aprovado no Congresso rapidamente, no último dia 15, após acordo entre governo e oposição. A sanção foi publicada na edição desta terça do Diário Oficial da União.