Lange terá orçamento de R$ 88,4 milhões

Cascavel – Escalado pelo prefeito eleito Leonaldo Paranhos para comandar a Secretaria de Obras a partir da próxima segunda-feira, o vice-prefeito Jorge Lange será bem mais que uma figura decorativa na nova administração de Cascavel, ao contrário de vários vice-prefeitos de gestões recentes.

A pasta que será assumida por ele é uma das mais importantes e tem um orçamento de R$ 88.4 milhões para o próximo ano. Parte desse dinheiro será empregada na conclusão das obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado).

Com a experiência de quem já comandou a Secretaria da Indústria e do Comércio e a Cettrans, Lange se diz consciente da tarefa e da responsabilidade conferidas a ele. “Temos um grande volume de trabalho pela frente”, declara, ressaltando que uma de suas primeiras ações será uma reunião com o grupo gestor do PDI e técnicos do BID. “A partir daí, vamos ter uma ideia mais clara das ações em andamento e também daquelas que estão previstas no programa”, explica.

Lange adianta também que adotará uma nova metodologia de trabalho na Secretaria de Obras. “Precisamos organizar melhor a rotina de trabalho a fim de produzir mais e com eficiência”, diz, ressaltando que de cara irá realizar um estudo “para saber de forma detalhada a situação das vias públicas e definir um cronograma de obras”.