Kim Jong-un executou mais de 300 pessoas desde que assumiu o poder

SEUL — O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, ordenou a morte de mais de 300 pessoas desde que assumiu o poder, há cinco anos.

De acordo com o Instituto de Estratégia de Segurança Nacional (INSS), um think tank sul-coreano, Kim usou as execuções para aumentar seu poder no país mais isolado do mundo.

Cerca de 140 dos 340 mortos desde 2011 eram altos funcionários do governo.

Os números foram divulgados no relatório do INSS intitulado "O desgoverno dos cinco anos de Kim Jong Un no poder", divulgado nesta quinta-feira.