Kerry: Solução de dois Estados para a paz no Oriente Médio está sob grande risco

WASHINGTON — Em um discurso duro, John Kerry, secretário de Estado dos EUA, afirmou na manhã desta quarta-feira que o único caminho para a paz no Oriente Médio é a solução de Estados entre Israel e Palestina. Ele fez uma defesa do governo Obama de seu posicionamento sobre Israel e afirmou que os israelenses precisam viver em paz com seus vizinhos. Segundo ele, a solução de dois Estados está sob grande risco.

— Amigos precisam falar verdades duras com seus amigos — disse. — O único caminho para a paz no Oriente Médio é a solução de dois Estados.

O discurso de Kerry ocorre em um momento de aumento de tensão entre Washington e Israel, depois que o governo americano se absteve na sexta-feira em votação no Conselho de Segurança da ONU, permitindo que o órgão aprovasse uma resolução contrária aos assentamentos israelenses na Cisjordânia e na parte Oriental de israel.

Isso provocou reação imediata de Israel e do presidente eleito, Donald Trump. Kerry, por sua vez, tentou mostrar suas ações para tentar a paz na região — um acordo entre os dois países não teve sucesso em 2014. O chefe da diplomacia americana aproveitou para defender o governo de Obama, que acabará em menos de um mês:

— Nenhum governo fez tanto por Israel como o governo de Barack Obama.