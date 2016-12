Jovens sofrem queimaduras em churrasqueira

Na noite desta quinta-feira (29), socorristas e médico do Siate foram chamados para atender duas vítimas de queimadura no Bairro Periolo.

Dois jovens estavam colocando fogo em papéis quando houve uma explosão, que pôde ser ouvida pelos vizinhos.

Rodrigo Alves Ribeiro, de 28 anos, sofreu queimaduras de 2º grau no rosto e ferimentos leves no braço. Já Jonathan Boleta, de 23 anos, estava com queimaduras de 2º grau nos braços. Ambos foram encaminhados a UPA Brasília.