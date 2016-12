Jovem policial que matou suposto terrorista tem apenas nove meses de serviço

MILÃO — Depois de dias de uma intensa caçada ao tunisiano suspeito do ataque que matou 12 pessoas na segunda-feira em Berlim, dois jovens policiais italianos se depararam frente a Anis Amri no meio da madrugada em Milão. O suposto terrorista, que se vangloriava de ser um jihadista nas redes sociais, caminhava sozinho por uma praça da cidade italiana, cerca de duas horas após ter desembarcado de uma viagem de trem, vindo da França. Amri feriu com um tiro um dos policiais, que pediram seus documentos em um procedimento regular de patrulha, e, em seguida foi baleado pelo outro agente no local. E o policial que acabou matando o homem mais procurado por forças de elite de vários países da Europa tinha apenas nove meses de serviço, segundo a imprensa italiana.