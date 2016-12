Jovem é assassinado do Morumbi

Nesta noite chuvosa de quinta-feira (29), um homicídio agitou o setor policial em Cascavel. Um jovem de aproximadamente 20 anos, ainda sem identificação foi alvejado por disparos de arma de fogo e faleceu ainda no local.

Com pelo menos seis tiros, dois na cabeça e quatro na região de tórax, o jovem que chegou a ser atendido pela equipe de socorristas do Siate e o médico de plantão, porém acabou chegando a óbito.

Várias viaturas da Polícia Militar e a perícia foram até o local. A informação inicial é que atirador chegou em uma motocicleta.

O corpo da vítima foi recolhido ao IML ( Instituto Médico Legal) para necropsia e aguarda a confirmação de identidade.

ATUALIZAÇÃO

A vítima foi identificada como Lucas Cordeiro do Nascimento, de 20 anos.